Sardegna | il leghista Crippa | “Solinas e Lega crescono nei consensi Ricandidare i presidenti uscenti è la scelta vincente”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) È la, con il vicesegretario Andrea, a rompere l’argine delle dichiarazioni fotocopia sul ‘centrodestra primo in’. “Registriamo purtroppo un calo deinel centrodestra soprattutto nelle grandi città Cagliari, Nuoro, Sassari e Alghero e quindi bisogna rimettersi al lavoro in vista delle elezioni amministrative tra pochi mesi”. Sul voto di domenica “lae il Partito Sardo d’Azione (guidato da Christian, ndr)rispetto alle elezioni politiche di quasi tre punti”, sottolinea più volte. Trippa sottolinea l’impegno di Matteo Salvini in campagna elettorale “in lungo e largo per la” sull’isola “per nove volte”. Segue l’amarezza per ladi Truzzu ai danni di ...