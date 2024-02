Sardegna | il Cdx è a pezzi Meloni va contro la Lega Furia Salvini | Così proprio non va E lascia il Cdm

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 27 febbraio 2024) La vittoria di Alessandra Todde e della Sinistra inha portato ad una spaccatura nella maggioranza. La Destra non ha digerito la sconfitta di Truzzu ed è già partito il tuttitutti.adesso dovrà fare i conti con le sue stesse scelte. I leghisti insono sprofondati a percentuali di altri tempi e hanno poco da festeggiare. Ma, come sempre avviene, - riporta La Stampa - tutto può essere rapidamente relativizzato. EFratelli d’Italia sa già che da questa mattina sarà rimesso in discussione anche il no al terzo mandato. Il governatore leghista del Veneto Luca Zaia tornerà alla carica, puntando su un argomento che ha il suo peso: la credibilità dei candidati. E in fondo è lo stesso motivo che potrebbe spingerea superare gli ultimi dubbi sulla ...