Sardegna | Gubitosa | “Se il progetto è valido | battere la destra si può”

(Di martedì 27 febbraio 2024) È testa a testa nello spoglio ma all’appello mancano ancora le sezioni di Sassari e Cagliari in cui Alessandra Todde è data in larghissimo vantaggio. Michele, vice presidente M5S, è presto per gioire? “In attesa dei dati definitivi, possiamo già trarre diverse considerazioni positive. Quella che secondo molti doveva essere una sconfitta annunciata si è trasformata in un testa a testa all’ultimo seggio. Alessandra Todde ha dimostrato di essere candidata seria, competente e credibile, che ha rinunciato al ruolo in Parlamento e nel M5S per mettersi al servizio della sua amata terra e offrire una proposta di reale rinnovamento. Ma è un successo anche del M5S, che raccoglie il grande lavoro svolto nei territori, con gli oltre 230 gruppi territoriali e i corsi della scuola di formazione, immaginati per dare al Paese una nuova classe dirigente, che si distinguerà per ...