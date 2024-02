Sardegna | Giachetti Aidda | “Vittoria Todde oltre contingenza politica | è donna di talento”

(Di martedì 27 febbraio 2024) (Adnkronos) – “Ladi Alessandrainha un valore che va ben al di là della, su cui come associazione apartitica naturalmente non ci esprimiamo. La nuova governatrice dellaè infatti unache si è affermata cone determinazione nel mondo dell’impresa. Già nel 2014 la delegazione

Sull’hotel di lusso a Capo Figari interviene il ministro dell'Ambiente: «Necessaria la Valutazione di incidenza ambientale»: Nessuno tocchi Capo Figari senza la Valutazione di incidenza ambientale. Firmato Gilberto Pichetto Fratin. È la risposta del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica a un'interrogazione par ...unionesarda

Sardegna, Giuseppe Conte suona la chitarra e canta per festeggiare la vittoria della Todde: Giuseppe Conte , arrivato a Cagliari mentre era ancora in corso lo spoglio dei voti, si è messo alla chitarra in una sede del partito e ha cantato "Quanno chiove", la canzone di Pino Daniele.la7

Cdm al via, informativa di Calderone sulla sicurezza sul lavoro: A Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri in cui è prevista un'informativa della ministra del Lavoro Marina Calderone sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. All'ordine del giorno anche un ...ansa