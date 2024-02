Sardegna | Gasparri | ‘mai sottovalutare sinistra | chi sceglie il nome si ispiri a Berlusconi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb (Adnkronos) – “Non si illudano che ci siano ripercussioni per il nostro governo o che la coalizione abbia sussulti. Governeremo cinque anni e lo faremo bene. Per noi invece il messaggio è: nonmai gli avversari. Per quanto deboli possano essere le leadership di Conte e Schlein, il blocco diesiste in questo Paese, ha rappresentanza, da sempre: c?era con Togliatti, come con Prodi, con Grillo, Bersani e anche oggi. Considerarli evaporati è non conoscere la storia. E ricordiamolo: non abbiamo vinto 10 a 0, la politica è un cimento quotidiano”. Lo dice Maurizioal ‘Corriere della sera’. “Non bisogna prendersela con i candidati. È chiaro che se si perde la scelta probabilmente non è stata ottimale, ma va dato atto a Solinas di essersi ritirato e a Truzzu di essersi messo a disposizione a partita ...