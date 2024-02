Sara Ramírez non tornerà nella terza stagione di And Just Like That

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 27 febbraio 2024)nonnei panni di Che Diazdel sequel di Sex and the City.Ramirez nonin And... per la sua, la cui produzione inizierà entro la fine dell'anno e uscirà nel 2025 su Max. Sin dall'inizio della serie,ha interpretato uno Che Diaz, stand-up comedy non-binary. Il suo personaggio è diventato presto oggetto di scherno generatore di meme e oggetto di critiche per il modo goffo e non naturale in cui nello show si parla di identità di genere. Durante un'intervista a Variety nel 2022,ha affermato di aver cercato di evitare i commenti negativi che ...