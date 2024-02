Sarà Dua Lipa la nuova global ambassador per YSL Beauty

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024) YSLha annunciato chila sua. Se in Italia abbiamo Annalisa per YSL, il resto del mondo avrà per il marchio di lusso francese la cantante pop britannica Duaper incarnare le proprie collezioni di makeup. La cantante, vincitrice di un Grammy Award, è stata in precedenza il volto della fragranza Libre di Yves Saint Laurentdal 2019. Duafarà la sua prima apparizione nellacampagna makeup di YSL Beauté in occasione dell’uscita dellacollezione di rossetti, chiamata YSL Loveshine. La linea comprende il lucidalabbra in stick Candy Glaze e il nuovo YSL Loveshine Lip Oil Stick. Più avanti nel corso dell’anno, il marchio presenterà la terza novità, YSL ...