Sara Buratin uccisa a coltellate in casa nel Padovano | si cerca l’auto del marito nel fiume | l’ipotesi del suicidio

(Di martedì 27 febbraio 2024) Una donna di 41 anni,, è stata trovata morta ina Bovolenta, in provincia di Padova. Sul corpo c’erano segni di varie. L’omicidio sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 27 febbraio, nelladella madre della vittima. È stata lei infatti a trovare la figlia senza vita nell’abitazione poco distante dalla caserma dei carabinieri. La donna era madre di una ragazzina di 12 anni. Gli inquirenti stannondo di rintracciare ildella vittima, al momento irreperibile. Come riporta il Corriere della Sera, un vicino diha raccontato agli inquirenti di aver visto e sentito una lite trae suoun paio di giorni prima. Il testimone ha detto poi che la madre della ...

Ennesimo femminicidio in Italia, a poche ora di distanza dalla tragedia a Barga, nel Lucchese. La vittima è una 41enne di Padova, Sara Buratin , madre di una ... (leggo)

Aveva 41 anni, una figlia adolescente e mamma Maria. Lavorava come assistente. Frequentava una palestra e amava le lunghe passeggiate in montagna (repubblica)

Femminicidio di Sara Buratin, le reazioni politiche: «Un dolore lacerante»: Tra le prime a commentare c'è Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale: «Aspettiamo le indagini per capire esattamente come sono andate le cose ma quel che è certo è che ...padovaoggi

Quarantunenne uccisa a coltellate nel Padovano, è caccia al marito: BOVOLENTA Una donna di 41 anni, Sara Buratin, è stata trovata uccisa a coltellate a Bovolenta in provincia di Padova. Il corpo è stato scoperto nel cortile dell’abitazione della madre della vittima.corrieredellacalabria

Padova, donna senza vita: si cerca il marito "irreperibile". Nel fiume spunta una vettura: Una donna italiana di quarant’anni, Sara Buratin, è stata trovata senza vita nel cortile di una villetta a Padova, colpita con ...iltempo