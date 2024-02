Sara Buratin | lo sport | la natura | il lavoro nello studio da dentista e una figlia adolescente Chi era la donna uccisa a Bovolenta

(Di martedì 27 febbraio 2024) Aveva 41 anni, viveva vicina a mamma Maria. Frequentava una palestra e amava le lunghe passeggiate in montagna

Aveva 41 anni, una figlia adolescente e mamma Maria. Lavorava come assistente. Frequentava una palestra e amava le lunghe passeggiate in montagna (repubblica)

Una donna di 41 anni, Sara Buratin , è stata trovata morta in casa a Bovolenta, in provincia di Padova. Sul corpo c’erano segni di varie coltellate . ... (open.online)

Aveva 41 anni, una figlia adolescente e mamma Maria. Lavorava come assistente. Frequentava una palestra e amava le lunghe passeggiate in montagna (repubblica)

Sara Buratin, chi era la donna uccisa a coltellate dal marito: l'amore per la figlia 15enne, lo sport e la natura: Sara Buratin è stata uccisa a 41 anni a Bovolenta (Padova), si cerca nel fiume Bacchiglione ancora il marito Alberto Pittarello, 39enne che risulta irreperibile. Sara Buratin madre di ...leggo

Padova, donna uccisa a coltellate: trovata l'auto del marito in un fiume: La 41enne è stata uccisa nel cortile della sua abitazione in provincia di Padova, l'auto del marito è stata rinvenuta nel fiume Bacchiglione ...notizie

Femminicidio di Sara Buratin, le reazioni politiche: «Un dolore lacerante»: Tra le prime a commentare c'è Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale: «Aspettiamo le indagini per capire esattamente come sono andate le cose ma quel che è certo è che ...padovaoggi