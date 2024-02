Sanità | ' Roma città cardio protetta' | per Giubileo in arrivo 350 defibrillatori

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 feb. (Adnkronos Salute) - Nella sede di via Cristoforo Colombo si è riunito questa mattina, a seguito di richiesta del presidente della commissione speciale2025 in Consiglio regionale del Lazio Giorgio Simeoni, il tavolo tecnico per assicurare l’installazione nelladi