Sangue sui solchi

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il tutto è maggiore della somma delle sue parti. È questo che mi passa per la testa ascoltando BLOOD, il nuovo album dei The Howling Orchestra. Una band con riferimenti stilistici ben delineati (gli Alice in Chains di Sap e Jar of flies, i Motorpsycho di Blizzard e Phanerothyme, e pure qualcosa di Mark Lanegan), ma comunque in grado di fare un salto in avanti rispetto alle proprie influenze, non solo in termini di originalità, ma anche di contaminazioni. Se infatti il paragone con un certo tipo di rock dinoccolato e malinconico tipico degli anni 90 salta subito all’orecchio, non può negarsi l’abilità di uscire dai canoni del grunge, innestando forti dosi di cantautorato e country-western. L’album scorre vigoroso, come un lungometraggio che scalda il cuore, nel solco delle migliori melodie di Morricone. E come la musica del Maestro, anche quella del quintetto orobico ha la capacità di ...