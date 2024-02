San Giustino | la strage dei ragazzi Inizia il processo ai due dirigenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Si apre oggi con l’udienza preliminare nel Palazzo di Giustizia a Perugia ilnei confronti di duecomunali del settore Lavori Pubblici del comune di San, uno dei quali in pensione. I duesono stati rinviati a giudizio nell’ambito delle indagini dopo il drammatico incidente stradale avvenuto nella notte del 3 dicembre 2022, che spezzò le quattro giovani vite di Natasha Baldacci, Nico Dolfi e Gabriele Marghi, tutti e tre ventiduenni residenti a Città di Castello e di Luana Ballini, 17 anni appena, originaria di Monte Santa Maria Tiberina. I due imputati sono un 70enne residente in provincia di Arezzo e un 63enne tifernate: sono accusati di omicidio stradale. Secondo i capi d’imputazione sono ritenuti responsabili di aver "violato le norme in materia di circolazione stradale con ...