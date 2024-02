Sampdoria-Cremonese 1-2 | il tabellino

(Di martedì 27 febbraio 2024)1-2 (primo tempo 1-1) Marcatori : 5’ p.t., Johnsen (C), 12’ p.t. Ghilardi (S), 24’ s.t. Falletti (C...

La diretta LIVE di Sampdoria-Cremonese , match valido per la ventisettesima giornata di Serie B 2023 / 2024 . Nel turno infrasettimanale allo stadio Ferraris da ... (sportface)

Sampdoria-Cremonese 1-2: nuova sconfitta dei blucerchiati in casa: Passo indietro dopo la vittoria di Cosenza. La Sampdoria perde 2-1 in casa contro la Cremonese e torna a guardarsi le spalle, complice il colpaccio della Ternana a Palermo. Primo tempo con botta e ...genovatoday

Sampdoria-Cremonese 1-2: blucerchiati ancora sconfitti al Ferraris: Sampdoria e Cremonese si affrontano allo stadio Ferraris nel match della 27a giornata del campionato di Serie B (Emanuele Pagliano Migliardi inviato al Ferraris) La Sampdoria viene sconfitta contro la ...sampnews24

Pronostico Sampdoria-Cremonese: probabili formazioni, risultato esatto e pronostico special gratis: Pronostico Sampdoria-Cremonese 27 febbraio 2024: Come arrivano le due formazioni alla partita La Sampdoria si è ripresa nell’ultima di campionato vincendo 2-1 in casa del Cosenza, nella serata in cui ...betitaliaweb