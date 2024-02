Samp-Cremonese con profumo di A

(Di martedì 27 febbraio 2024) La vittoria in campionato manca dal 3 febbraio ma per tenere il passo delle prime in classifica laè chiamata a superare l’ostacolodoria. Il pareggio conquistato in rimonta contro il Palermo ha fornito entusiasmo all’ambiente ma ha anche fatto scivolare il club al terzo posto in classifica dietro al Venezia e un altro passo falso nel ruolino di marcia complicherebbe il discorso promozione diretta. Il turno infrasettimanale, dunque, arriva al momento giusto, sebbene mister Giovanni Stroppa abbia sottolineato il poco tempo a disposizione per prepararlo. Una polemica velata al club blucerchiato che ha avuto un giorno in più per rifiatare. "Sarà fondamentale recuperare le energie fisiche e mentali e mettere in campo la squadra più competitiva possibile. L’obiettivo è riprendere il filo con il percorso lasciato sabato" spiega mister ...

