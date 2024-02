Salvini | cambio candidato corsa complica

(Di martedì 27 febbraio 2024) 14.00 "Dopo 5 vittorie consecutive una sconfitta ci può stare.Quando il popolo vota ha sempre ragione",anche se"quasi la metà dei sardi non ha votato"."I numeri dicono che il centrodestra ha aumentato i voti.... però ha vinto la candidata M5S.In democrazia è giusto così".Lo ha detto il leader della Lega."Il governo è assolutamente saldo.C'è occasione di rivincere subito in Abruzo". "Quando cambi uninè piùto.Ma non sarò mai quello che quando le cose vanno bene è merito mio,quando vanno male colpa di altri".

La riunione coi parlamentari di questa mattina si è conclusa senza dichiarazioni alla stampa, in visto del Consiglio Federale convocato per lunedì prossimo a ... (open.online)

Regionali Sardegna, Salvini: «Governo assolutamente saldo. Dopo 5 vittorie di fila, una sconfitta ci può stare»: «Quando cambi un candidato in corsa è più complicato - dice Salvini - Vale anche per un sindaco. Ma non sarò mai quello che, quando le cose vanno bene, è merito mio e quando le cose vanno male è colpa ...ilmattino

Sardegna, ingegnere, vegetariana e poliglotta: ecco chi è Alessandra Todde: 27 feb 13:33 Salvini: "Il popolo è sovrano, se poi cambi candidato in corsa..." "Quando cambi un candidato in corsa è più complicato. Vale anche per un sindaco. Ma non sarò mai quello che, quando le ...tgcom24.mediaset

Regionali Sardegna, Salvini: 'Il Governo è assolutamente saldo'. Schlein: 'L'alternativa c'è, direzione è giusta': "Quando cambi un candidato in corsa è più complicato. Vale anche per un sindaco. Ma non sarò mai quello che, quando le cose vanno bene, è merito mio e quando le cose vanno male è colpa degli altri", ...ansa