Salto con gli sci | i convocati dell’Italia per Lahti | 7 azzurri in gara tra settore maschile e femminile

(Di martedì 27 febbraio 2024) La FISI ha annunciato ufficialmente quest’oggi le convocazioniin vista della prossima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 dicon gli sci, in programma sul trampolino grande di(in Finlandia) da giovedì 29 febbraio a domenica 3 marzo. Il Large Hill finnico ospiterà sia il circuitoche quello, anche se le donne disputeranno una solaindividuale rispetto alle tre complessive degli uomini (due individuali ed una a squadre). Il direttore tecnico azzurro Ivo Pertile ha selezionato per la trasferta dii seguenti sette atleti: Giovanni Bresadola, Alex Insam, Andrea Campregher e Francesco Cecon al; Annika Sieff, Lara Malsiner e Jessica Malsiner in campo. Grandi ...

Roma, 27 feb – Si torna giustamente a parlare di difesa europea con la Germania che si pone come capofila. Non solo la necessità di forze armate europee in ... (ilprimatonazionale)

Prosegue in Finlandia la Coppa del Mondo di Salto con gli sci, quando mancano dieci appuntamenti al termine per quanto riguarda gli uomini e otto per le ... (sportface)

IA, auto connesse e partnership con le telco per il 5G. Le novità di Cisco al MWC 2024: Con i nostri più recenti investimenti in aree quali mobility ... ecco i nuovi termini di servizio e le nuove politiche sulla privacy in Europa 26 FEB OnePlus Watch2: un grande Salto di qualità in ...edge9.hwupgrade

Scarbo Vintage SV Rover: 1.100 cavalli ed oltre un milione di euro per il fuoristrada più estremo: Troviamo infatti sospensioni push-rod con un'escursione totale delle ruote di ben 76 centimetri, a prova di Salto, regolabili con un sistema air-ride direttamente dall’abitacolo ed un impianto ...corriere

Atletica Virtus: Aurora Massaglia campionessa toscana Juniores di Salto in lungo e di Salto triplo: Nel Salto in lungo femminile bronzo per Diana Amabile con 5.13, nel lungo maschile argento e primato personale per Carlo Bresciani con 6.59; bronzo e primato personale per Leonardo Pierotti con 6.16 e ...gazzettalucchese