Salsa per la pizza? Una nuova vita per il cornicione

(Di martedì 27 febbraio 2024) La passione (ossessione) per il dipping è una costante per gli statunitensi: le salse, è risaputo, sono alla base della cucina d’oltreoceano, ma il passo in più, al quale, forse, non eravamo pronti, è quello di intingere la- condita, non bianca! - in vagoni di salse. Tra i tanti esempi, la catena mondiale di pizzerie Papa Johns da tempo commercializza una vasta linea diDipping Sauces ai più svariati gusti (bbq, all’aglio, ai formaggi, alladellastessa). Noi italiani, si sa, siamo più morigerati, anche se, con l’esplosione del food porn pure nella Penisola, si è diffuso come una pandemia – soprattutto nel mondo dei panini – l’uso sovrabbondante di salse di dubbia composizione, quelle al Cheddar e al pistacchio su tutte. Latricolore è entrata da un po’ in questo agone, ...