Salmo contro le piattaforme streaming e i social | «L’arte è da buttare» – I video

(Di martedì 27 febbraio 2024) «Già la musica è quasi completamente gratis, perché dovete sapere che ledici pagano un cazzo, non ci danno niente, pochissimo. Eh vabbè, però non posso neanche postare su internet, per fare un po’ di pubblicità alle canzoni che ho fatto per più di 29 secondi. Non si sa il perché, se tu lo posti per 30 secondi ti buttano già la canzone, ma la canzone l’ho fatta io. Neanche se ti mettono in “white list”, forse in quel caso potresti ma mai per più di 29 secondi». Le parole sono del rapper, che si sfoga in unsu Instagram dopo la condivisione finita male della sua nuova canzone Non mi riconosco, firmata da Mace insieme a lui e al giovane Centomilacarie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daOfficial ...