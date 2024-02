Salento | accuse | truffa su bonus edilizi e riciclaggio | tredici arresti A vario titolo

(Di martedì 27 febbraio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: A partire dalle prime ore della giornata odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce stanno eseguendo un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di soggetti gravemente indiziati, a, di associazione per delinquere, fraudolenta percezione di erogazioni pubbliche,e auto. Una parallela misura cautelare è in corso di esecuzione a cura del Comando Provinciale di Napoli nell’ambito di una squadra investigativa comune coordinata da Eurojust alla quale prendono parte anche le Autorità Giudiziarie della Lettonia e della Lituania. L'articolo, ...

