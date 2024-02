Sabaudia | al Palazzetto Vitaletti il convegno ‘Remiamo insieme contro il bullismo’

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2024 – Questa mattina, presso ildello Sport “Antonio” di, si è tenuto ildal titolo “Remiamoil bullismo”, organizzato dalla Garante infanzia e adolescenza della Regione Lazio Dott.ssa Monica Sansoni, in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo Giulio Cesare die le Fiamme Gialle. L’indi sensibilizzazione su temi di strettissima attualità, come la violenza di genere e il cyberbullismo, è stato rivolto agli studenti dell’Istituto G. Cesare di, in particolare alle classi terze della scuola secondaria di primo grado e a quelle del biennio del Liceo Scientifico e dell’Istituto Tecnico. I lavori sono stati aperti dal ...