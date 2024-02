Ryanair | prezzi biglietti | ultime news

Bologna, 26 febbraio 2024 – Brutte notizie per coloro che pianificano di volare in giro per l’Europa la prossima estate: Ryanair ha annunciato un aumento fino ... (quotidiano)

Ryanair, estate con aumento dei prezzi. "Forse dovremo ridurre i passeggeri": I biglietti di Ryanair questa estate potrebbero costare tra il 5-10% in più a causa del ritardo nelle consegne di nuovi aerei da parte di Boeing ...citynow

Ryanair avverte: prezzi dei biglietti aerei più alti e meno voli in estate per ritardi Boeing. Ecco cosa sta succedendo: Ryanair aumenta i prezzi per l’estate Ecco perché Inizialmente attese per marzo, le consegne dei 57 Boeing 737 Max 8200 sono state ridotte a circa 40-45 per l’estate. I problemi di Boeing sono stati ...firstonline.info