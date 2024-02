Ryan Gosling si esibirà in I’m Just Ken agli Oscar | non è speculazione | è finalmente realtà

(Di martedì 27 febbraio 2024) Dopo mesi di rumors, possibilità, interviste, e speranze, adesso è unasiufficialmente in “I’mKen” dal vivo. Alcune fonti avrebbero riferito a Variety infatti, che l’attore canterà la canzone candidata all’tratta da “Barbie” durante la 96esima cerimonia annuale del 10 marzo. L’Academy, però, a quanto riporta Variety, si sarebbe rifiutata di commentare.siin I’mKen: non è una, èLa possibilità che l’attore potesse accettare di esibirsi sul palcoscenico degliè stato un grande ...

