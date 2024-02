Ryan Gosling canterà I’m Just Ken agli Oscar 2024

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 27 febbraio 2024) Dopo diverse speculazioni sembrerebbe essere arrivata la notizia ufficiale:si esibirà in I’mKen, dal film Barbie, sul palco degli. A Febbraio,aveva annunciato che non gli era ancora stato chiesto di cantare, durante la cerimonia degli, l’ormai iconica canzone I’mKen, candidata al celebre premio come Miglior Canzone Originale e aveva dichiarato che potesse essere un rischio per lui, in quanto, è già candidato come miglior attore non protagonista. Un’immagine del film Barbie con Ken che indossa la felpa I am Kenough, fonte: Warner Bros.A meno di un mese da questa prima intervista, Variety, annuncia che durante la cerimonia che si terrà la notte dell’11 Marzovedremo la tanto attesa ...