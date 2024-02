Mosca,Orlov condannato a 2 anni e mezzo: 12.00 Mosca,Orlov condannato a 2 anni e mezzo Il tribunale di Mosca ha condannato il dissidente Oleg Orlov, già copresidente della ... definito 'fascista e totalitario"il regime instaurato in ...servizitelevideo.rai

Russia, Oleg Orlov condannato a due anni e sei mesi di colonia penale: Per il suo impegno di una vita a difesa dei diritti umani in Russia, nel 2009 aveva ricevuto anche il Premio Sakharov. Con Memorial, nel 2022, il Premio Nobel per la pace. "La storia di Oleg Orlov è ...notizie.tiscali

Russia-Ukraine war live: Kremlin warns of conflict with Nato if alliance troops fight in Ukraine: One of Russia’s longest-serving and most respected human rights campaigners, Oleg Orlov, has been sentenced to two and a half years in jail for denouncing the war in Ukraine. Orlov, who is 70, has ...msn