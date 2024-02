Russia | l’attivista per i diritti umani Oleg Orlov condannato a 2 anni e 6 mesi di carcere per un post su Fb

(Di martedì 27 febbraio 2024)russo per iè statooggi a duee seidiper unpubblicato su Facebook in cui avrebbe “screditato l’esercito”. Lo riferisce il portale in lingua russa Meduza. Secondo la sentenza pubblicata su Telegram dalla Corte distrettuale Golovinsky, il 70enne, che è stato arrestato in aula subito dopo il verdetto, dovrà scontare la pena in una prigione ordinaria e non potrà amministrare siti-web o altri mezzi di comunicazione. Il procedimento controera cominciato l’anno scorso dopo cheaveva pubblicato sul proprio profilo Facebook la traduzione di un articolo in francese del novembre ...

Di fronte al tribunale dove si tiene il processo si sono riunite diverse persone in sostegno del co presidente del Centro per i diritti umani Memorial ... (sbircialanotizia)

La procura di Mosca ha richiesto una pena detentiva di quasi tre anni per il dissidente russo Oleg Orlov accusato di vilipendio per le forze armate per ... (ildifforme)

Mosca, 27 febbraio 2024 – Due anni e mezzo di reclusione per aver “screditato” l’esercito, schierandosi contro la guerra in Ucraina, l'aggravante dell'odio ... (quotidiano)

Export +33% in 2023 per Pecorino Etico Solidale made in Sardegna: I numeri sono stati resi noti durante una conferenza stampa a Torino da Biraghi, assieme a Coldiretti Sardegna, Filiera Agricola Italiana Spa e le due cooperative di pastori coinvolte nel progetto: ...askanews

Russia, attivista di Memorial Oleg Orlov condannato a 2 anni e 6 mesi: Roma, 27 feb. (askanews) - L'attivista per i diritti umani e vicepresidente del Centro Memorial Oleg Orlov è stato condannato a due anni e sei mesi di colonia penale per "reiterate azioni di ...libero

In Russia screditare l'esercito non si può, due anni e mezzo di carcere all'attivista Oleg Orlov: "Un verdetto già scritto", ha dichiarato l'attivista per i diritti umani Parlando fuori dal ... L'assoluzione nell'attuale Russia di Putin da tali accuse non è possibile. Anche se non sono colpevole ...it.euronews