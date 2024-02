Rouen-Valenciennes Coppa di Francia | 28-02-2024 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di martedì 27 febbraio 2024) La bellezza delladiè quella di regalare ogni anno storie interessanti e di vedere la cenerentola di turno arrivare fino quasi a giocarsi il trofeo: e ilgiustiziere del Monaco negli ottavi, squadra di National, si giocherà un posto in semifinale con il, squadra di Ligue2. La squadra di D’Ornano è al momento ottava in classifica, ed è InfoBetting: Scommesse Sportive e

DIRECT. Après ses deux exploits, le FC Rouen affronte Valenciennes en quart de finale de Coupe de France: Après ses deux exploits face à Toulouse et Monaco, le FC Rouen compte bien se hisser en demi-finale de Coupe de France ce soir face à Valenciennes dans un stade Robert Diochon à guichets fermés. Les D ...france3-regions.francetvinfo.fr