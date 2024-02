Rompe finestrini delle auto in sosta con la chiave inglese e ruba monete | 53enne arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) Arresto confermato oggi al Tribunale di Varese per un uomo di 53 anni, finito in manette nella serata di domenica per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il cinquantatreenne ha rotto idi due macchine parcheggiate in via Sanvito, a Varese, e all’arrivo dei poliziotti della Squadra Volanti, allertati da un collega in borghese che aveva assistito alla scena, si è scagliato contro uno degli agenti, cercando di colpirlo con lautilizzata per danneggiare i veicoli. L’uomo, con problemi di tossicodipendenza, è stato quindiper rapine, una compiuta,ndodall’, l’altra tentata e per resistenza a pubblico ufficiale. Oggi è comparso in Tribunale a Varese per l’udienza di convalida, per il ...