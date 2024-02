Romantici e femminili I grandi classici tornano nel guardaroba

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) di Marina Santin Un universo di colori, forme e proporzioni che mixa suggestioni del passato, rivisitazioni di evergreen e tocchi d’originalità. Si può sintetizzare così il mood della moda di primavera che vede lo stile chic e raffinato con pezzi passe-partout rivaleggiare con outfit, ariosi e, e con lo sportwear, che riconquista il suo posto nel. Ivengono rivisitati con nuovo slancio riservando il posto d’onore a tailleur blazer e pantaloni (spesso a pinocchietto o, addirittura, shorts e bermuda), giacche dal taglio sartoriale, gonne midi e abiti ampi, tutti in tonalità neutre, facili da abbinare tra loro. Il capo principale sarà la camicia bianca (proposta anche a righe) modernizzata e rielaborata per essere il jolly ideale in ogni occasione, ma non ...