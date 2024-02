Romamania | De Rossi il predestinato | così ha cambiato mentalità alla squadra

(Di martedì 27 febbraio 2024) Scomparire in un abbraccio. Stavolta la Roma si è affidata al talento del suo campione per spazzare via stanchezza, difficoltà...

Roma-Feyenoord 5-3 d.t.r. - Top e Flop: Roma- Feyenoord, le parole di Svilar "È incredibile. Non ho parole. Ho lavorato tutta la vita per queste sere. In questo stadio… mamma mia. Ogni volta che entro in questo stadio è un’emozione pazzesca ...informazione

Romamania: Svilar e Zalewski le scommesse vinte da De Rossi. Ma Lukaku è un problema: L`ultima volta che la Roma aveva vinto una partita ai rigori Daniele De Rossi era stato costretto a soffrire per i compagni fuori dal campo. Era il 2005, si giocava.calciomercato

Roma in trasformazione: Azmoun e Svilar emergono come nuovi protagonisti: Azmoun brilla con la Roma L'attaccante della Roma, Sardar Azmoun, ha segnato il suo secondo gol con la maglia della Roma allo stadio Stirpe. Schierato per la prima volta dal primo minuto da Daniele De ...informazione