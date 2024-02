Roma-Torino | De Rossi | Bello vincere soffrendo | ma dovevamo chiuderla prima

(Di martedì 27 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 – Continua la rincorsa a un posto in Champions League dellache piega 3-2 ile si porta a due lunghezze dall’Atalanta – che ha però una gara da recuperare – e a quattro dal Bologna che occupa attualmente la quarta piazza. A incantare il popolonista assiepato sugli spalti dell’Olimpico è stato uno stratosferico Paulo Dybala, che ha indossato l’abito dei giorni migliori e ha steso i granata con la suatripletta in giallorosso. Lo show dell’argentino è iniziato al 42’, con la trasformazione del rigore valso l’1-0 della, poi riacciuffata allo scadere del primo tempo dall’incornata vincente di Zapata allo scoccare del 45’. Nella ripresa, però, la “Joya” ha ben presto ritrovato il bandolo della matassa e si è scatenata con un splendido ...

Roma Torino , VOTI e statistiche della gara dell’Olimpico: De Rossi cambia modulo, uragano Dybala per i giallo Rossi Con 6 tiri in porta, la Roma ha segnato 3 ... (calcionews24)

La Roma trova la quinta vittoria in campionato sotto la guida di Mr. De Rossi. Tre punti d’oro per i giallorossi che approfittano sia del pareggio tra ... (romadailynews)

Noemi Bocchi incinta Spunta il pancino sospetto sul red carpet con Francesco Totti: Francesco Totti (47 anni) e Noemi Bocchi (35 anni) hanno fatto il loro debutto sul red carpet a Roma in occasione della premier del docufilm dedicato a Marcello Lippi, "Adesso vinco ...leggo

Ponciroli a TMW Radio: "Alla Juventus non manca la qualità dell’allenatore, ma la qualità della rosa”: Queste le sue parole: Grande prestazione di Dybala contro il Torino ieri “Voglio essere sincero ... È chiaramente un fenomeno, ma preferisco possa continuare a farlo alla Roma”. Che ne pensi della ...tuttojuve

Roma - Ora De Rossi è “Mister Futuro”: crolla la quota della conferma per la prossima stagione: Come riporta AgiproNews, in poco più di un mese, Daniele De Rossi ha conquistato la Roma. La vittoria di carattere contro il Torino ha rappresentato il quinto successo su sei partite giocate in Serie ...napolimagazine