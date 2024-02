Roma scuola – Casini e Leoncini Iv | “Il governo si adoperi per prorogare le graduatorie”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 27 febbraio 2024) “Le scuole dell’infanzia e i nidi capitolini hanno assoluto bisogno della professionalità, delle competenze e delle capacità delle nostre educatrici e dei nostri educatori. Per questo motivo, oggi abbiamo votato a favore delle due mozioni presentate dai consiglieri Nanni e De Santis che invitano sindaco e Giunta ad avviare un’interlocuzione con ilaffinché proroghi leconcorsuali del personale scolastico scadute lo scorso 31 dicembre. Siamo in una congiuntura economica e sociale molto difficile ed è quanto mai necessario che ilsi mostri sensibile e attento alle esigenze di questo specifico settore. Continueremo a batterci per un sistema scolastico di qualità, che tuteli i livelli occupazionali e punti alla stabilizzazione delle migliaia di insegnanti che da anni, con impegno e passione, garantiscono il ...