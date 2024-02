Roma | ritrovata una parte della Porticus Minucia Frumentaria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 feb. (askanews) – A, durante i lavori di ristrutturazione a Palazzo Lares Permarini, in via delle Botteghe Oscure, è statauna. Una importante scoperta archeologica che aiuta a conoscere qualcosa in più sul quadriportico costruito in epoca repubblicana, che abbracciava l’area del Campo Marzio, dove avvenivano le cosiddette frumentationes, le distribuzioni gratuite di grano ai cittadini di. Le strutture sono state ritrovate grazie alla stretta collaborazione tra Finint Investments, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Finint, e la Soprintendenza Speciale di, durante una ristrutturazione dell’edificio ...