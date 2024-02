Roma | ora De Rossi è 'Mister Futuro' | crolla la quota della conferma per la prossima stagione

(Di martedì 27 febbraio 2024) In poco più di un mese, Daniele Deha conquistato la. La vittoria di carattere contro il Torino ha rappresentato il quinto...

Si riaprono le porte del carcere per Denis Verdini . L'ex senatore prima di Forza Italia e poi di Ala, sta scontando una condanna definitiva per il crac del ... (ilgiornaleditalia)

Nel Lazio allerta gialla per temporali: Roma, 27 febbraio 2024 - L'Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla dalle prime ore di domani e per le successive 24 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni da ...ansa

Valditara “Cellulare sconsigliato a scuola, ok tablet a fini didattici”: Roma (ITALPRESS) – “Le linee guida parleranno esclusivamente di un cellulare sconsigliato per uso didattico e di un tablet utilizzato solo per finalità didattiche”. Così il ministro dell’Istruzione e ...lagazzettadelmezzogiorno

Acea Run Rome The Marathon da record: oltre 10.000 i partecipanti dall’estero: Era un sogno che sembrava impossibile, ma ora può diventare realtà e merita di essere considerata la possibilità di raggiungere un numero mai scritto, nemmeno nella storia di una città come Roma: ...ilmessaggero