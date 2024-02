Roma | lavoro di scarico a Trigoria | ai box Llorente e Karsdorp

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il successo interno contro il Torino ha permesso alladi continuare a coltivare il sogno Champions. Ma oltre alla vittoria la nota lieta è rappresentata da Paulo Dybala, autore della tripletta che ha steso i granata mettendo l’argentino sempre più al centro del progetto nonostante un rinnovo ancora tutto da definire e un contratto in scadenza nel 2025. De Rossi, però, non vuole cali di tensione e per questo ha convocato la squadra per la classica seduta dicon i titolari a lavorare in palestra e tutti gli altri a faticare in campo per iniziare a preparare la sfida al Monza di sabato. Assenti Diego, fermo ai box dopo il duro colpo alla testa subito contro il Feyenoord ma pronto a rientrare in gruppo giovedì alla ripresa, così come Rick, a riposo precauzionale dopo un problema al flessore ...