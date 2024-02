Roma | ladro colto sul fatto minaccia i poliziotti con un coltello-scimitarra

(Di martedì 27 febbraio 2024). La Polizia di Stato arresta un 39enne originario dell’Honduras, gravemente indiziato di rapina aggravata e lesioni personali. Sorpreso a forzare la porta di un appartamento, ha poito gli agenti con un, 17 febbraio 2024 – Era mattina presto quando all’1 1 2 è arrivata la segnalazione di un uomo intento ad armeggiare sulla serratura della porta di un appartamento in zona XX Settembre: immediatamente l’operatore della Polizia di Stato ha inviato 2 equipaggi a verificare. Pochi istanti dopo gli agenti del I Distretto Trevi e del commissariato Esquilino sono arrivati all’indirizzo fornito dalla sala operativa: entrati nello stabile, ihanno sorpreso un 39enne, originario dell’Honduras, che cercava di accedere in un’abitazione. Vistosi ...

