Roma | il ‘cibo degli orrori’ venduto in strada a Termini | dal trolley al piatto | scatta il sequestro | FOTO

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 febbraio 2024) Esquilino e Stazione, proseguono i controlli della Polizia Locale: interventi anti-degrado e contro l’abbandono di rifiuti. Sequestrato cibo datenuto in pessime condizioni igienico-sanitarie. La Polizia Locale diCapitale – (ilcorrieredellacitta.com)Cibo da incubo a, nuovo caso stavolta che arriva direttamente da. Dopo la pizzeria che sfornava teglie con sopra le blatte sulla Laurentina, la segnalazione riguarda l’area del principale scalo ferroviario della Capitale. Qui infatti alcuni stranieri vendevano cibo intenuto in pessime condizioni igienico-sanitarie avvalendosi di borsoni e(!) per trasportarlo. Ad interrompere la loro attività sono stati i caschi bianchi della Polizia Locale di...