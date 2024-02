Roma – Gianni Borgna avrà una sua strada all’Auditorium | via libera della commissione toponomastica all’intitolazione

L’arrivo in panchina di Daniele De Rossi alla Roma ha permesso alla squadra di cambiare passo, ma la situazione non è poi così entusiasmante. La dirigenza ha ... (calcioweb.eu)

Giuseppe Giannini, ex giocatore della Roma, ha parlato a Adnkronos del momento di Daniele De Rossi come tecnico giallorosso Giuseppe Giannini, ex giocatore ... (calcionews24)