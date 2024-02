Roma | bimbo violentato dall’ex autore Rai | la condanna a 10 anni

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 febbraio 2024), exRaito per abusi e violenza su minore. 10di carcere: la rabbia dei genitori. “Dio ti giudicherà”.to a 10per abusi su minore exRAI (ilcorrieredellacitta.com)ExRaito a 10di carcere per violenza e abusi su minore. Tutto comincia il 3 agosto scorso. L’uomo, amico di famiglia, ha un legame con il piccolo a cui lasciano spesso quando hanno da fare. I genitori, anche stavolta, devono andare via per motivi di lavoro. Allora l’exresta ancora con il bambino. Una volta di troppo: il piccolo diventa protagonista di alcuni video a luci rosse che poi finiscono su chat australiane. Un vero e proprio mercato di contenuti intimi che ...