Roberto Burioni boccia 398 studenti su 408 all’esame di microbiologia | “Gravi errori su questioni basilari”

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Strage" diti al pre-test dialla facoltà di Medicina dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano: solo 10su 408 hanno superato il test di 8 domande a risposta multipla,ndo il 97% dei partecipanti. Il titolare della cattedra è, ordinario die virologia, noto per il suo rigore e le sue posizioni schietti sui social. L'articolo .

Torna a crescere il numero dei decessi da Covid . A dirlo chiaro e tondo è Roberto Burioni . Ospite di Che Tempo Che Fa in onda sul Nove domenica 10 ... (liberoquotidiano)

All'esame di microbiologia il prof Burioni boccia 398 studenti su 408: Lo 'sterminatore' è il professore Roberto Burioni, ordinario di microbiologia e virologia. Il pre test - 8 domande a risposta multipla da completare in 15 minuti - si poteva considerare superato solo ...milanotoday

Dengue, scintille tra Burioni e Bassetti: "Rischio per i turisti Problema per gli italiani": «La Dengue è detta febbre spaccaossa in alcuni Paesi, perché i sintomi principali sono una febbre molto alta e dolori ...iltempo

San Raffaele, Burioni boccia 398 studenti su 408 al test preliminare di Microbiologia. «Il 44% non ha saputo indicare come fare una diagnosi di influenza»: La denuncia è arrivata su TikTok: il professor Roberto Burioni, noto virologo pesarese, in veste di docente ha bocciato 398 studenti su 408 alla prova preliminare di Microbiologia al San Raffaele. La ...msn