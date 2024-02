Roberto Benigni ospite di Augias

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 27 febbraio 2024)(Foto US Rai)torna in tv. E lo fa a sorpresa, scegliendo La7 per una serata speciale in ricordo di Enrico Berlinguer. L’attore saràin studio de La Torre di Babele, il programma del lunedì sera di Corrado. Perché Mario Cioni, il personaggio interpretato nel 1977 danel film “Berlinguer ti voglio bene”, amava così tanto il segretario del Partito Comunista? Sarà lo stessoa svelarlo,nella puntata della Torre di Babele dal titolo “Cosa resta di Berlinguer?” in onda il prossimo 4 marzo alle 21.15. Durante la puntata interverrà Walter Veltroni per ripercorrere la grande traiettoria politica e umana di Berlinguer e domandarsi cosa resti di lui ...