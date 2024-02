Rivalutazione pensioni 2024 | ecco cosa cambia | previsti aumenti fino a 130 euro

Cassa dottori commercialisti, +10% per gli aiuti assistenziali: Impennata di circa il 10%, rispetto al 2023, per i contributi assistenziali erogati dalla Cassa dottori commercialisti (Cdc) in favore degli iscritti e dei loro familiari: a deciderlo il Consiglio di ...ansa

Quanto costa versare un anno di contributi volontari per la pensione: Aumenta il costo dovuto per il versamento volontario dei contributi previdenziali: 210 euro (circa) in più per ogni anno.money

Rivalutazione pensioni 2024, ecco le novità: previsti aumenti fino a 130 euro: Rivalutazione pensioni 2024, scopri cosa cambia: dal mese di gennaio previsti aumenti fino a 130 euro. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, in accordo con la Ministra del ...gazzettadelsud