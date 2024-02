RISULTATI | Break Pro Episode 4 | Tatakae! 24 02 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 27 febbraio 2024) Idello Show andato in scena lo scorso Sabato a Roma:Pro4:Sabato 24 Febbraio – Roma SIW Genesis TitleMarcus Valentine (c) batte Michelangelo e mantiene il TitoloPro Wrestling Tag LeagueMost Wanted (Pan & Picchio) battono BBB (Mirko Mori & Nico Inverardi) Ivan Sanzio batte Sebastian De WittPro Wrestling Tag LeagueLvpvs Cvlti (Luca Bjorn & RUST) w/Emily Ramirez battono Roman Dinasty (Dave Blasco & Flavio Augusto) Six Man Tag Team MatchThe Agency (Il Divo, Mr. Mastodont e Fashion Gabriel) battono The Very Horny Unicorn Squad (Flowey Queen, Spencer e Zoom) w/Irene No Holds Barred MatchAdriano batte Fabio Romano