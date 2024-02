Rino Rappuoli | “Non sono una persona paziente Vado via se non parte il centro antipandemie”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Intervista allo scienziato, fra i massimi esperti mondiali di vaccini: “Mi appassionai di questo campo per la peste che colpì Siena. Abbandonai le poesie e scelsi biologia: volevo non ci fossero più così tanti morti”

Biotecnopolo, un cda muto. Il Nobel Parisi da remoto: Nessuna nota dal consiglio d’amministrazione riunitosi ieri negli spazi Tls. Palù, presidente dell’Aifa dimissionario, membro del comitato scientifico.lanazione

Biotecnopolo, pronta la fumata bianca per lo statuto. Nulla di fatto per il direttore: Tanto tuonò che piovve, è il caso di dirlo data la giornata di maltempo a Siena che ha accolto il cda del Biotecnopolo. Tanto tuonò che piovve quasi uno statuto: al tavolo del consiglio di amministraz ...sienanews