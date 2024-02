Riforme | Segni | ' dopo Europee forse saggezza collettiva | ddl Governo è proposta seria' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Mattarella aveva detto che la sua rielezione avrebbe alterato sostanzialmente la Costituzione, parole sue, perché era stato rieletto Napolitano e senza modifiche formali si sarebbe alterato in eccesso il ruolo e il potere del presidente della Repubblica. Tutte cose che dobbiamo considerare senza arrivare a sacralizzazioni che sono assolutamente fuori luogo". Così Mario, padre del maggioritario e del bipolarismo in Italia, intervenendo alla maratona oratoria bipartisan sul premierato presso la Sala Umberto a Roma. "Io credo che la strada logica e conclusiva sia quella di discutere sulla base del testo che è stato presentato dal. Con tutte le critiche saggissime e la consapevolezza di dire che questa non è l'unica ma è una delle strade ragionevoli possibili su cui si può puntare". "Il clima oggi mi sembra ...