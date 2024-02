Riforme | Maiorino M5S | ' no a deleghe piene in bianco per 5 anni'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "La cosiddetta proposta di riforma Costituzionale bipartisan promossa da Magna Carta, LibertàEguale e IoCambio, pur perseguendo l'obiettivo apprezzabile di costruire un dialogo sulle modifiche alla Costituzione, parte dagli stessi presupposti errati del premierato. È stata la stessa ministra Casellati a dirlo oggi: non cambia nulla e lei in ogni caso ritiene intoccabile l'elezione diretta del premier. È esattamente ciò che il M5s contesta: concentrare tutto il funzionamento delle istituzioni su una sola figura, quella del premier, non c'entra nulla con la democrazia diretta, è una presa in giro verso i cittadini, perché toglie loro i poteri in quanto smantella i cardini della partecipazione democratica". Lo afferma la senatrice Alessandra, vice presidente del gruppo M5S a Palazzo Madama e capogruppo in commissione Affari ...