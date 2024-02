Riforme | Gelmini | ‘pare che Meloni voglia tirare dritto | si ripetono errori 2006 e 2016’**

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Avendo ascoltato Pera mi sembra che la volontà del presidente del Consiglio sia molto chiara nel voler. Quindi sarà un provvedimento molto osteggiato ed improntato ad una contrapposizione inevitabile. Si stanno ripetendo glidele del 2016. La polarizzazione e lo scontro non aiuterà il successo della riforma”. Così Maria Stellaall’Adnkronos a margine della Maratona oratoria sul premierato. “Mi auguro, ma le speranze sono poche, che ci sia da parte della maggioranza un supplemento di riflessione. E un confronto rispetto al fatto che il ruolo del presidente della Repubblica non può essere ridotto e alla volontà di valutazione di altri modelli in campo, come quello tedesco che ha dato prova di stabilità. Io credo sia intelligente prenderlo in ...

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Per Azione la strada percorribile è il modello tedesco. Tuttavia noi non abbiamo una posizione preconcetta. Siamo qui per ... (calcioweb.eu)

Mali: Donzelli, ‘liberazione ostaggi risultato tutt’altro che scontato’: Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Rocco Langone, la moglie Maria Donata Caivani e il loro figlio Giovanni, i nostri connazionali sequestrati in Mali da una fazione jihadista nel maggio 2022, sono ...ilsannioquotidiano

Riforme: al via la maratona oratoria bipartisan, verso una terza via per il premierato: Mariastella Gelmini, Marco Lisei, Riccardo Magi, Dario Parrini, Marcello Pera, la ministra per le riforme Elisabetta Casellati; Forza Italia ha inoltre assicurato la partecipazione di un parlamentare.lanuovasardegna

Sardegna: Ciriani, ‘governo saldo, non è sconfitta che può impensierirlo’: Roma, 27 feb. (Adnkronos) – Dopo la sconfitta in Sardegna “bisogna riflettere su quanto successo e imparare dai propri errori. Il governo è comunque saldo al suo posto. Questo non è un dato elettorale ...ilsannioquotidiano