Riforme | de Vergottini | “Elezione diretta premier? Sì ma non secca | con candidato in scheda”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Nelleistituzionali dare per scontato il ricorso al referendum confermativo è uno strabismo che va evitato. Vanno prese a riferimento le posizioni che maturano sia da parte del Governo che dall’Opposizione perché per intervenire sull’asset istituzionale del Paese occorre il consenso più grande possibile”. Parola di Giuseppe de, già membro della Commissione dei saggi per le(governo Letta)presieduta da Gaetano Quagliariello (in prosecuzione del lavoro del Comitato dei 10 saggi per levoluto nel 2013 dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano), che dall’alto della sua esperienza in campo costituzionale spiega: “La grande preoccupazione dell?come voluta dal Governo è quella di ...