Rifiuti a Roma | Gualtieri | “I cassonetti saranno lavati e sanificati almeno 4 volte l’anno”

Il Comitato di quartiere Settecamini presenta un esposto per richiamare l’attenzione delle autorità dei Municipi per un problema di rifiuti . rifiuti a ... (ilcorrieredellacitta)

Rifiuti, Parlamento europeo vieta esportazione di Rifiuti di plastica UE verso paesi non OCSE: (Teleborsa) - Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove misure UE di controllo per le spedizioni di Rifiuti. Con 587 voti favorevoli, 8 contrari e 33 astensioni, i deputati hanno ...teleborsa

Dybala al top della forma con la Roma, i tifosi della Juve lo rimpiangono: 'Che errore': Altri tifosi della Juventus invece, nonostante il momento smagliante che sta attraversando Dybala con la Roma, non rimpiangono la mancata conferma del talento argentino nel 2022: "La Juventus ha fatto ...it.blastingnews

Rifiuti, Gualtieri: a Roma puliremo 500 cassonetti ogni giorno: Roma, 27 feb. (askanews) – “Rafforziamo gli interventi mirati di pulizia, lavaggio delle postazioni stradali e la sanificazione esterna dei #cassonetti. Un’operazione fondamentale che per troppo tempo ...askanews