Riecco Monica Lewinsky | testimonial di moda ma che invita anche a votare

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il brand Reformation collabora con l'ex stagista più famosa della storia degli Stati Uniti e con l'organizzazione no-profit Vote.org con l'obiettivo di sensibilizzare - soprattutto le donne - a recarsi alle urne. Per l'occasione,posa con diversi look, il tutto però con un messaggio ben chiaro in mente: bisogna