Riciclaggio internazionale | base operativa a Portici ed Ercolano | arresti della Finanza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 febbraio 2024), laera aed, con appoggio a Lecce e ramificazioni in Lituania e Lettonia. A partire dalle prime oregiornata odierna, militari del Comando ProvincialeGuardia didi Napoli stanno eseguendo un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiestaProcura partenopea, nei confronti di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere,, auto, ricettazione, intestazione fittizia di beni, bancarotta per distrazione, omessa dichiarazione dei redditi, nonché detenzione, diffusione e installazione ...